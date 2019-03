Hybridchips geben Robotern Schwarmdenken

Ein Chip, der extrem wenig Strom verbraucht und der Funktionsweise des menschlichen Gehirns ähnelt, verleiht kleinen Robotern die Fähigkeit, im Team zu arbeiten und von den Erfahrungen anderer zu lernen. Laut Arijit Raychowdhury vom Georgia Institute of Technology und seinem Team können Roboter, die mit diesem Chip sowie stromsparenden Sensoren, Motoren und anderen Geräten ausgestattet sind, stundenlang zusammenarbeiten, statt wie bisher nur einige Minuten lang.

Bei dem Chip handelt sich um einen Hybrid, der die besten Eigenschaften aus der digitalen und der analogen Welt in sich vereint. «Wir wollen kleine Roboter mit Intelligenz ausstatten, sodass sie etwas über ihre Umwelt lernen und sich völlig autonom bewegen, also ohne eine äussere Infrastruktur», sagt Raychowdhury. «Um das zu erreichen, statten wir kleine Roboter mit wenig Strom verbrauchenden Systemen aus, sodass sie eigenständig Entscheidungen treffen können», so der Forscher. Es gebe einen hohen Bedarf an derartigen Systemen. Die Defense Advanced Research Projects Agency, die Forschungseinrichtung der US-Armee, sieht das auch so. Sie sponsert das Forschungsvorhaben.