iFixit hat einen Mac Pro zerlegt und lobt Reparierbarkeit

Die Reparaturprofis von iFixit haben das Basismodell von Apples Mac Pro für Fr. 6000.- gekauft und den Computer dann zerlegt. Das Basismodell der Tester bringt folgende Hardware mit: 8-Core Intel-Xeon-Prozessor (24,5 MB L3 Cache und Turbo Boost bis zu 4,0 GHz), 32 GB Arbeitsspeicher (4 8-GB Module, 2666-MHz-DDR4-ECC), AMD-Radeon-Pro-580X mit 8 GB GDDR5 VRAM, 256-GB-PCIe-basiertes Flash-Speichermodul sowie 802.11ac-WLAN und Bluetooth 5.0.

Die iFixit-Experten berichten, dass man für einen Teardown hauptsächlich Daumen und Zeigefinger und kaum Werkzeug benötigt. Das Gehäuse lasse sich mit wenig Mühe nach oben abziehen. iFixit lobt, dass man den Grossteil der Module einfach und ohne Werkzeug austauschen kann, grösstenteils mit standardmässigen Schrauben sowie die kostenlosen Reparaturanleitungen.

Doch kommen wir zur wichtigsten Frage. Der Mac Pro erhielt seiner rückseitigen, markanten Löcher im Metall-Gehäuse wegen den Spitznamen «Käsereibe». Wer sich gefragt hat, ob der Mac Pro denn auch als eine solche genutzt werden kann, der erhält nun die Antwort, denn iFixit nahm ein grosses Stück Cheddar zur Hand und ging ans Werk. Die Antwort ist: Nein, man kann damit nicht wirklich Käse reiben, wie iFixit schreibt.

No, the new Mac Pro doesn't grate cheese very well. And no, we didn’t ruin our $6,000 teardown unit with dairy-based ingress. We did, however, open our 2019 Mac Pro (after cleaning out the sharp cheddar) to find a Fixmas wish come true: https://t.co/VfUFu1PbDw pic.twitter.com/0bORruJntH

— iFixit (@iFixit) December 17, 2019