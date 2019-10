Microsoft: Sehen wir hier das neue Surface?

Microsoft baut seine Hardware-Familie aus. Morgen, am 2. Oktober, um 16 Uhr unserer Zeit werden die Redmonder in New York City ihre neusten Kreationen präsentieren.

Blöd nur, dass der berüchtigte Blogger Evan Blass irgendwoher Bilder erhalten oder im Netz gefunden hat. Sie zeigen fast alles, was Microsoft uns morgen zeigen will und mit dem sie uns den Speck schon seit Wochen durchs Maul ziehen. Darunter das neue Surface Pro 7, die dritte Generation des Surface Laptops sowie ein neues Surface Convertible, mit ARM-CPU.

Nicht vergessen! Am Mittwoch um 16.00 Uhr ist es soweit. Erfahre live auf Twitter, was für Microsoft Surface als Nächstes kommt. ????https://t.co/Xbta1dBSXb — Microsoft Schweiz (@microsoft_ch) September 30, 2019

Letzteres scheint besondere Aufmerksamkeit zu geniessen, wie die Kollegen von Watson und Windows-Central wissen: Es orientiert sich nämlich am Surface Pro, nur mit einem dünneren Gehäuse und einem Pencil. Vorsicht, iPad Pro!