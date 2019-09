Microsoft: Wo ist das Offline-Konto?

Wenn ein User Windows 10 installiert, insbesondere wenn der Client bereits über eine aktive Internetverbindung verfügt, legt Microsoft dem User nachhaltig ans Herz, ein Microsoft-Konto anzulegen. Mit Nachdruck und Verweis darauf, was man dann alles kann und was man z.B. mit einem Offline-Konto nicht kann. So weit, so bekannt.

Laut einer Diskussion bei Reddit gehts nun noch einen Schritt weiter. Demnach verbirgt Redmond die Option des lokalen Kontos nun komplett. Zwar ist es weiterhin möglich, ein Offline-Konto zu erstellen, aber nur wenn man entweder eine nicht zuordenbare Telefonnummer bei der Registrierung eingibt oder aber über keine aktive Internetverbindung am entsprechenden Client verfügt.

Diese Praxis stösst verständlicherweise auf wenig Verständnis. Denn es ist unter diesen Umständen kein Wunder, dass weniger erfahrene User davon ausgehen, dass es diese Option überhaupt nicht mehr gibt.