Samsung ist fertig mit Redesign des Galaxy Fold

Weniger Druck durch Konkurrenz

Samsung hat das Redesign seines fehlerhaften Galaxy Fold nach nur zwei Monaten abgeschlossen. Das berichtet das Nachrichtenportal Bloomberg unter Berufung auf Insiderkreise.Ursprünglich sollte das faltbare Smartphone am 26. April in den USA und am 3. Mai in Europa auf den Markt kommen. Als jedoch mehrere Tester diverse Defekte nach nur kurzer Verwendung des Geräts meldeten, verschoben die Koreaner den Marktstart auf unbestimmte Zeit.Offenbar konnten die Produkt-Designer die Probleme nun lösen. Verändert wurde nun etwa die Positionierung der Kunststoffschicht auf dem Display. Insider berichten, dass sich diese nun um den gesamten Bildschirm spannt und die Ränder ausserdem unter der Einfassung verschwinden. Tester hatten diese Schicht der ersten Version des Fold versehentlich entfernt. Sie gingen davon aus, dass es sich dabei nur um eine Schutzfolie für den Transport handelte.Ausserdem überarbeitet wurde das Scharnier auf der Rückseite des Geräts. Durch leichtes Anheben des Bauteils schliesst es nun bündig mit dem Display ab, so Bloomberg. Dadurch wird ausserdem die Spannung der Kunststoffschicht auf dem Display erhöht. Diese wirke nun härter und würde noch weniger an einen Transportschutz erinnern.

Samsung war mit dem ersten Starttermin für das Galaxy Fold wohl etwas vorschnell. Die Koreaner wollten unbedingt das erste faltbare Smartphone der Welt veröffentlichen. Nachdem mit Huawei einer der schärfsten Konkurrenten in diesem Bereich durch die Querelen mit der US-Regierung jedoch vorübergehend andere Probleme zu bewältigen hatte, liess der Druck etwas nach.



Ob allerdings gerade einmal zwei Monate Überarbeitungszeit für diese völlig neue Geräteklasse ausreichen, um alle Schwachstellen zu beseitigen, wird sich zeigen. Die Koreaner haben noch kein genaues Datum für den Marktstart des überarbeiteten Galaxy Fold genannt. Auf der Webseite des Konzerns besteht allerdings die Möglichkeit, sich vorab dafür zu registrieren. Es ist davon auszugehen, dass das Smartphone spätestens zum Weihnachtsgeschäft käuflich erwerbbar sein wird.