Samsung lanciert Outdoor-Smartphone in der Schweiz

Das Galaxy XCover 4s ist Samsungs Neuzugang der robusten Galaxy-XCover-Reihe, welcher im Juli in den Handel kommt. Das XCover 4s verfügt über eine 16-Megapixel-Hauptkamera, einen verbesserten Prozessor und einen erweiterbaren internen Speicher, wie es in einer Mitteilung heisst. In der Schweiz wird das XCover 4s ausserdem in einer Enterprise Edition verkauft.

Samsung zielt mit der Outdoor-Familie auf Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Outdoor-Fans. Darum ist die Verarbeitung sehr robust: Gemäss Hersteller ist das Smartphone nach IP68 wasser- und staubdicht. Geschützt ist es auch nach US-Militärstandard MILSTD 810G2 gegen extreme Temperaturen, mechanische Stösse und Vibrationen, intensive Sonneneinstrahlung und Salzwassernebel. Laut Samsung kann es auch mit Handschuhen bedient werden.

Das Galaxy XCover 4s kommt mit 4,99-Zoll-Display, misst 14,62 × 7,33 × 0,97 Zentimeter und bietet 32 GB internen Speicher sowie DualSIM respektive microSD (bis zu 512 GB). Angetrieben wird das Smartphone von einem Octa-Core-Prozessor (1,6 GHz), unterstützt von einem 2800-mAh-Akku und 3 GB RAM.

Kamera: 16-Megapixel-Hauptkamera (ƒ1,7-Blende), 5-Megapixel-Frontkamera (ƒ2,2-Blende). Beim Smartphone-Betriebssystem handelt es sich um Android 9.0 (Pie).

Das Galaxy XCover 4s wird ab dem 12. Juli im Handel für Fr. 279.– verfügbar sein; die Enterprise Edition ab dem 20. Juli für Fr. 289.–.