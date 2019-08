Samsung stellt das neue Galaxy Tab S6 vor

Mit seinen Android-Geräten ist Samsung der grösste Herausforderer von Apple auf dem Tablet-Markt. Die Koreaner haben jetzt mit dem Galaxy Tab S6 ihr neues Flaggschiff vorgestellt. Es soll ab Ende August in Grau, Blau und Rosé ausgeliefert werden.

Der S-Pen, ein Stift zur Bedienung, ist im Lieferumfang enthalten und wird in einer Mulde auf der Rückseite des Tablets induktiv geladen. Per Bluetooth-LE kann er zur Fernsteuerung von Funktionen wie Videos oder Präsentationen verwendet werden.Erstmals verwendet Samsung in einem Tablet eine rückwärtige Doppelkamera mit 13 und 5 Megapixel, die Ultraweitwinkelaufnahmen macht. Ausserdem ist der Fingerabdrucksensor unter das Glas des 10,5-Zoll-Super-Amoled-Displays gewandert.

Gamer kommen ebenfalls auf ihre Kosten: An Bord ist der schnelle Snapdragon 855 Prozessor, vier Lautsprecher von AKG mit Dolby Atmos-Unterstützung sollen zudem für guten Sound sorgen.

Das Galaxy Tab S6 kommt in zwei Versionen: Mit WLAN, 6 GB RAM und 128 GB Datenspeicher kostet es rund 820 Franken, mit zusätzlichem LTE, 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB Datenspeicher werden mindestens 990 Franken fällig.