Seagate lanciert NAS-HD mit 16 Terabyte

IronWolf (Pro): 16 GB für NAS-Systeme

Der Speicherspezialist Seagate bietet seine Helium-Festplatten der Modellserien Exos und IronWolf nun auch mit 16 TB Kapazität an. Während die neuen Exos-HDDs für den Einsatz im Enterprise-Bereich vorgesehen sind, wurden die Festplatten der IronWolf-Reihe für NAS-Systeme konzipiert.Die Exos X16 HDD ist wahlweise mit SATA- oder SAS-Anschluss mit 6 beziehungsweise 12 GBit/s erhältlich. Die 3,5-Zoll-Festplatte arbeitet mit 7200 U/min und soll dabei eine maximale Datenrate von 261 MB/s liefern. Hinzu kommt ein Cache von 256 MB, der Stromverbrauch liegt zwischen 5 und 10 Watt (Leerlauf/Maximalleistung). Seagate gibt für das Modell 5 Jahre Garantie, die mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) benennt der Hersteller mit 2,5 Millionen Stunden.Mit der zusätzlichen Kapazität verspricht Seagate, die Gesamtbetriebskosten in Cloud-Rechenzentren und ähnlich speicherintensiven Anlagen zu senken. Im Vergleich zu den bisherigen 12-TB-Modellen können mit der neuen Exos X16 HDD 33 Prozent mehr Speicher pro Rack zur Verfügung gestellt werden. Maximal sind mit der Festplatte etwa bis zu 12,8 PByte in einem einzigen 42-HE-Rack realisierbar.

Indessen sind die 16 TB grossen Platten der Reihen IronWolf und IronWolf Pro speziell für die Nutzung in Multi-User-NAS-Umgebungen in kleinen Firmen gerüstet. Die Helium-Festplatten unterscheiden sich anhand der Datenblätter nur in Details von dem Enterprise-Pendant. Während Grösse, Drehzahl und Cache übereinstimmen, fallen die Datenraten mit 210 beziehungsweise 250 MB/s (Pro) niedriger aus. Abstriche sind ebenfalls bei der MTBF zu vermerken, die Seagate mit 1 respektive 1,2 Millionen Stunden angibt. Die Herstellergarantie umfasst für die IronWolf-HDDs 3 Jahre, die Pro-Modelle erhalten ganze 5 Jahre.



Preise zu den einzelnen Speicherlösungen hat Seagate noch nicht bekanntgegeben. Die Exos X16 HDD soll in Deutschland aber bereits erhältlich sein. Wann die grossen IronWolf-HDDs hierzulande an den Start gehen, hat der Hersteller nicht kommuniziert.