Sunrise: HTC 5G Hub in der Schweiz erhältlich

Ab sofort bietet Sunrise den HTC 5G Hub an. Bis zu 20 Geräte wie Smartphones, Tablets, Laptops, Smart TVs können via Wi-Fi an den Hub angeschlossen werden. Er hat ein 5-Zoll-Touchscreen, misst 12,9 × 10 × 0,43 Zentimeter und wiegt 340 Gramm. Im Gepäck hat er das Betriebssystem Android 9 und kann mittels Sprachbefehle via Google Assistant gesteuert werden.

Streaming-Apps

Dank Android 9 lassen sich Streaming-Apps nutzen sowie TV-Shows und Filme aus dem Google Play Store ansehen, via HDMI in 4K-Qualität auf grossen TV-Geräten. 4K-Gaming ist mit jedem cloudbasierten Gaming-Dienst ebenso möglich, der aus Google Play Store heruntergeladen werden kann.

Der HTC 5G Hub bietet 5G-Verbindungen mit bis zu 2 Gbit/s für unterwegs, zuhause oder im Büro. Alternativ kann er als Festnetzerersatz genutzt werden, wo es kein schnelles Internet gibt. Ausserdem bietet das Gerät VPN und der Hersteller verspricht eine Akkulaufzeit von einem Tag.

Den HTC 5G Hub gibt es laut einer Mitteilung bis Ende Jahr exklusiv nur bei Sunrise. «Wir freuen uns, den HTC 5G Hub mit Sunrise als 5G-Pionier in der Schweiz und Europa zu lancieren. Der HTC 5G Hub ist ein einzigartiges Gerät und in Sachen 5G sowie als Unterhaltungs- und Business-Center ebenso ein Vorreiter, der neue Massstäbe setzt», wird Graham Wheeler, HTC President Europe, im Communiqué zitiert.

Sunrise hat dereit folgende Aktion: Bis 31.07.2019 können Sie den HTC 5G Hub inklusiv Datenabo Mobile internet unlimited 5G für CHF 69.00 pro Monat kaufen.

PCtipp rät: Schauen Sie sich das Kleingedruckte genau an. Das Angebot umfasst ein Mobile Internet Unlimited Abo für CHF 34.- pro Monat (statt Fr. 59.-) in Kombination mit einen HTC 5G Hub mit Geräteplan bestehend aus einer Anzahlung von Fr. 1.- und 24 monatlichen Raten à CHF 35.00.

Das Abo hat eine Mindestvertragsdauer von 24 Monaten. Wenn Sie vergessen, das Abo nach dieser Zeit zu kündigen, wird der normale Preis verrechnet. Asserdem verrechnet Sunrise eine Aktivierungsgebühr von 49 Franken (inkl. SIM-Karte).

VR-Inhalte

Der HTC 5G Hub wurde für die künftige Weiterentwicklung der 5G-Infrastruktur mit Edge Computing (Computer Server in 5G-Basisstationen) konzipiert. In Zukunft werden VR-Inhalte aus der Cloud über den HTC 5G Hub an VIVE-Headsets von HTC ohne PC oder Kabel übertragen.

Wenn Sie übrigens prüfen möchten, wo Kunden vom schnellen 5G-Netz von Sunrise profitieren können, schauen sie sich den «5G Coverage Checker» an.