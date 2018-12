Test: Tolino shine 3

Die Tolino-Allianz, welche aus verschiedenen grösseren Buchhändlern besteht, macht mit ihrem in Japan hergestellten tolino shine 3 auf dem Papier einiges richtig: Nur 166g schwer bei einem 6-Zoll-Bildschirm mit guter Pixeldichte von 300dpi – das sind für einen eReader mit eInk-Technologie ansprechende Werte. So fühlt sich der shine 3 angenehm in der Hand an; auch bei längeren Lesesitzungen wird er nicht zu schwer oder unhandlich. Das leichte Profil am Rücken hilft dabei, das Gerät jederzeit gut im Griff zu haben, auch wenn das Plastik des Gehäuses hierbei in warmen Gefilden vielleicht weniger hilfreich ist. Die Verbindung des Geräts mit dem lokalen WLAN-Netz gelang in unserem Test erwartungsgemäss problemlos und schnell.

Am gesamten Gehäuse befindet sich nur eine einzige Taste, welche sowohl zum Ein- und Ausschalten als auch zum Zurücksetzen des Geräts verwendet wird. Alle anderen Befehle werden über den Bildschirm als Tipp- oder Wischgeste eingegeben. Dabei reagiert der eInk-Screen, dessen Farbtemperaturanpassung auch beim längeren Lesen Ermüdungserscheinungen der Augen vorbeugen soll, genügend schnell, wenn auch etwas langsamer als bei anderen Geräten. Leider fällt auf, dass sich gerade in schwarzen Flächen oft erkennbare vertikale oder horizontale helle Streifen über den Bildschirm ziehen. Weiter sehen Scroll-Animationen mitunter chaotisch und unschön aus.