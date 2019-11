Verkaufsstart des Mate 30 Pro in der Schweiz

Huawei hat den Verkaufsstart des Huawei Mate 30 Pro in der Schweiz bekannt gegeben. Ab dem 4. Dezember ist das Mate 30 Pro, welches im September in München vorgestellt wurde, in der Farbe Space Silver bei Digitec vorbestellbar. Das Gerät kostet Fr. 1099.– und wird voraussichtlich ab dem 10. Dezember ausgeliefert.

Digitec-Kunden werden laut einer Mitteilung explizit darauf hingewiesen, dass das Mate 30 Pro ohne vorinstallierte Google Services ausgeliefert wird. Nutzer können über die auf Huawei-Handys vorinstallierte Huawei AppGallery oder via Internet auf Apps zugreifen.

Lesen Sie hier unseren Test des Huawei Mate 30 Pro.