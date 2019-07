Wiko bringt neue Y-Serie

Bei Wiko muss man sich an neue Modellbezeichnungen gewöhnen: Auf die Lenny-Serie folgt nun die Y-Reihe in der Einsteigerklasse zu Preisen unter 100 Franken. Mit den Y60 und Y80 kommen jetzt die beiden ersten Modelle auf den Markt.

Wiko Y60 Zoom© Wiko

Das Y60 gibt es bereits für Fr. 72.40. Es bietet ein 5,45-Zoll-Display, Android 9 in der Go-Edition, einen Quadcore-Prozessor mit 1,3 GHz, LTE, 1 GB RAM und 16 GB erweiterbaren Datenspeicher. Die Front- und die Hauptkamera haben jeweils eine 5-Megapixel-Auflösung.

Wiko Y80 Zoom© Wiko

Mehr Ausstattung gibt es im Y80 für 88 Franken. Hier hat das Display 5,99 Zoll und HD+-Auflösung, dazu hat die Hauptkamera zwei Linsen mit 13 und 2 Megapixeln, was auch Bokeh-Effekte ermöglicht. Weitere Unterschiede sind der grosse Akku mit 4000 mAh, 2 GB RAM und ein Achtkernprozessor mit 1,6 GHz.

Die Geräte sind ab sofort verfügbar.