Xiaomi bringt das Mi 9 Lite

Xiaomi erweitert seine Mittelklasse-Serie Mi 9 nach unten: Das Mi 9 Lite ist ab sofort in Weiss, Blau und Schwarz in zwei Varianten erhältlich. Mit 64 GB Datenspeicher kostet es 289 Franken, mit 128 GB sind es 329 Franken.Für diesen Preis bietet das Xiaomi Mi 9 Lite eine rückwärtige Dreifachkamera mit einer 48-Megapixel Hauptlinse sowie einen 118-Grad-Weitwinkel und einen Sensor für die Tiefenschärfe. Dazu gibt es eine Frontkamera mit 32 Megapixel in einer kleinen tropfenförmigen Notch.Weitere Features sind ein Snapdragon 710 Prozessor, ein Akku mit 4030 mAh und 18W-Schnellladefunktion, ein Fingerabdrucksensor im 6,4-Zoll-Amoled-Display und 6 GB Arbeitsspeicher. Auf der Rückseite gibt es eine mehrfarbige LED, die über Nachrichten informiert und auch im Takt der Musik pulsiert.