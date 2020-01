Neuer Bluetooth-Standard bringt Audio Sharing

Im Sommer kommt mit Bluetooth LE Audio ein neuer Standard für den beliebten Kurzstreckenfunk. Dieser wird verschiedene Vorteile bieten, unter anderem ist es damit möglich, von einer Audioquelle auf mehrere Endgeräte einen synchronen Stream von Audiodateien zu senden. So kann man beispielsweise von seinem Smartphone aus simultan auf zwei Kopfhörer oder drei Lautsprecher Musik schicken.

Die Bluetooth-Audiofreigabe kann dabei sowohl persönlich als auch standortbezogen erfolgen. Mit der persönlichen Freigabe können Menschen ihre Musik gezielt mit anderen Personen in ihrer Umgebung teilen. Als weiteres Szenario sehen die Entwickler beispielsweise Flughäfen, die bestimmte Inhalte für alle Passagiere ausstrahlen.

«Location-based Audio Sharing hat das Potenzial, die Art und Weise, wie wir die Welt um uns herum erleben, zu verändern», sagt Peter Liu von der Bose Corporation und Mitglied des Board of Directors der Bluetooth SIG. «Zum Beispiel können Passanten selbstständig den Ton von stillen Fernsehern in öffentlichen Einrichtungen empfangen. Einrichtungen wie Theater und Hörsäle bieten eine Audioübertragung für Besucher mit Hörverlust an oder stellen die Tonspur in mehreren Sprachen zur Verfügung.»

Neuerungen beim Codec

Eine weitere Neuerung betrifft den verwendeten Codec. «Umfangreiche Tests haben gezeigt, dass LC3 die Audioqualität gegenüber dem in Classic Audio enthaltenen SBC-Codec verbessern wird und das bei einer 50 Prozent niedrigeren Bitrate», sagt Manfred Lutzky, Leiter Audio für Kommunikation am Fraunhofer IIS.

Insgesamt wird Bluetooth Audio künftig zwei Betriebsarten unterstützen: Während LE Audio auf Bluetooth Low Energy (LE) basiert, arbeitet Classic Audio weiterhin mit Bluetooth Classic.