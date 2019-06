Sunrise: Apple Music verfügbar

Sunrise lanciert ab sofort Apple Music. Während sechs Monaten ist Apple Music für alle bestehenden und neuen Sunrise Postpaid-Mobilfunk-Kunden gratis, also für jene, die ein monatliches Abo haben. Die Nutzung des Dienstes in der Schweiz wird den Sunrise-Kunden den Abo-Datenlimiten nicht angerechnet, wie Sunrise am Dienstag verkündet.

«Dank unserer grossartigen Partnerschaft mit Apple sind wir der einzige Telekomanbieter der Schweiz, der seinen Kunden Apple Music für 6 Monate kostenlos anbieten kann», lässt sich Olaf Swantee, CEO von Sunrise in der Mitteilung zitieren.

Wenn Sie ein Postpaid-Abo haben, können Sie «MUSIC» an die Nummer 5522 senden oder über das Kundencenter My Sunrise gehen. Laut Sunrise werden Kunden über das Angebot per SMS informiert.

Hinweis: Sie müssen dieses Gratis-Abo rechtzeitig kündigen. Sonst wird Ihnen der Monatspreis von Fr. 12.90 nach der Angebotsfrist verrechnet. Sie sollten von Sunrise im letzten Monat vor Angebot-Ende eine Erinnerungs-SMS erhalten.

Apple Music bietet Zugriff auf den Apple-Music-Katalog mit über 50 Millionen Titeln. Der Dienst kann auf bis zu zehn Geräten mit iOS und Android, sowie per Browser auf PC und Laptop genutzt werden. Mehr Informationen finden Sie auf dieser Webseite.