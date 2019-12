Swisscom gewinnt Mobilfunk-Netztest

Die Swisscom konnte beim Mobilfunk-Test 2020 des deutschen Branchenmagazins «Connect» seine Spitzenposition verteidigen und erhielt die Gesamtnote «überragend» (974 Punkte). Damit gewinnt Swisscom zum zweiten Mal in Folge.

Mit etwas Abstand folgt Sunrise auf dem zweiten Platz – ebenfalls mit einem «überragend» (967 Punkte). Der Abstand hat sich ein wenig vergrössert – im letzten Jahr betrug der Unterschied laut dem Magazin nur 1 Punkt, heute sind es 7.

Aufgeholt hat Salt: Mit 923 Punkten erhält der Telko von «Connect» die Bewertung «sehr gut». Salt konnte sich in den Kategorien Rufaufbauzeiten und Sprachqualität verbessern.

Sprachverbindung

Nachdem auch Salt den Telefonmodus VoLTE (Voice over LTE) in seinem Netz gestartet habe, sei das Telefonieren über Datenpakete und ohne den Circuit-Switched Fallback auf 3G- oder 2G-Verbindungen nun bei allen drei Schweizer Anbietern Standard. Das habe sich gelohnt, schreibt das Fachmagazin, denn dadurch sei Salt bei den Kategorien Rufaufbauzeiten und Sprachqualität nun «deutlich» näher an die beiden Mitbewerber herangerückt. In Kleinstädten ist der Abstand noch etwas ausgeprägter.

Gemäss Connect gelingen Sunrise «wirklich 100 Prozent der Testanrufe» bei den Walktests in Gross- und Kleinstädten. Swisscom schaffte dasselbe in den Grossstädten und verpasst die 100-Prozent-Marke nur knapp.

Bei Sunrise lagen die Rufaufbauzeiten gar «deutlich unter einer Sekunde». Dies gilt auch für Tests in den Schweizer Bahnen.

Datenverbindungen

Gemäss Connect lieferten sich Swisscom und Sunrise ein Kopf-an-Kopf-Rennen, gefolgt von Salt mit geringem Abstand.

Bei den Drivetests in Grossstädten liegen Sunrise und Swisscom praktisch gleichauf. Bei den Walktests in grossen Städten gewann knapp Sunrise, bei den Drivetests in kleineresn Städten und auf den Strassen konnte Swisscom punkten.

Auch die Resultate von Salt fielen positiv aus. Schweizer Autofahrer fahren gemäss Fachmagazin mit allen drei Netzen gut.

Mobilfunk in Zügen top

«Klar überzeugt hat die Tester der Mobilfunk in Zügen. Mit nur geringen Abstrichen gilt dies auch für die Schweizer Bahnen – womit die eidgenössischen Netzbetreiber ihren Nachbarn (ein Stück weit Österreich, vor allem aber Deutschland) vormachen, wie Mobilfunk versorgung in Zügen aussehen sollte», schreibt «Connect.

Hier geht es zum kompletten Mobilfunk-Netztest 2020 für die Schweiz.