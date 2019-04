Aufgepasst: Hier greifen Hacker an

Laut Kaspersky zielten 2016 16 Prozent aller Cyber-Attacken auf Microsoft Office ab. Mit 2018 haben sich die Angriffe auf 70 Prozent erhöht. Der Grund für den Anstieg der Cyber-Kriminalität sind sogenannte Zero Day Exploits. Dabei handelt es sich um Sicherheitslücken, die am selben Tag erfolgen. Die hierbei ausgenutzte Schwachstelle wird dann in der Software entdeckt.

Aus der Grafik von Statista geht hervor, dass andere Plattformen deutlich weniger von Hackern in Angriff genommen werden. Wurden 2016 noch 45 Prozent der Cyber-Attacken auf Browser ausgeübt, beläuft sich der Prozentsatz im Jahr 2018 nur noch auf 14 Prozent. Die Angriffe auf Android wurden von 2016 auf 2018, von 19 auf 12 Prozent verringert. Angriffe auf Java sind von sechs auf drei Prozentpunkte gesunken. Adobe Flash hat vor zwei Jahren noch Cyber-Angriffe im Ausmass von 13 Prozent verzeichnet, Ende 2018 wurde nur mehr ein Prozent der Cyber-Attacken auf Adobe Flash ausgeübt. Auf Adobe PDF wurden 2016 noch ein Prozent aller Angriffe ausgeübt, mittlerweile liegt der Prozentsatz bei null und es wurden keine Cyber-Attacken mehr verzeichnet.