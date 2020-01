SMS-Betrugsmasche: Sie haben eine Fotonachricht

Betrüger verschicken SMS-Nachrichten, laut denen der Benutzer angeblich eine neue Fotonachricht erhalten hat, heisst es auf cybercrimepolice.ch , einer Webseite der Kantonspolizei Zürich.

Die Absender versuchen, den Nutzer zu einem Gewinnspiel (z.B. iPhone X) zu verleiten. Klickt Letzterer auf den Link, so verschickt sein Handy automatisch eine kostenpflichtige SMS (Fr. 9.–) an die Nummer 911. Laut Polizei verdienen die Kriminellen so daran. Hinter der Kurznummer 911 steht gemäss cybercrimepolice.ch die Firma Echovox SA in Carouge. Die KaPo Zürich hat das Unternehmen gebeten, die Nummer zu sperren.

Falls Sie bereits auf den Link geklickt haben, rät die Kantonspolizei Zürich, das angebliche Gewinnspiel bei der Firma Echovox zu bestreiten und Ihre Telefonrechnung bei Ihrem Provider schriftlich anzufechten.

PCtipp rät: Löschen Sie eine solche SMS und klicken Sie nie auf einen darin enthaltenen Link. Informieren Sie sich als Betroffene bei der Schlichtungsstelle de.ombudscom.ch.