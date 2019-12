Viele nutzen Handysperre - Nur jeder Zweite sichert Daten

Entfernen Sie Social-Media-Apps von Ihrem Smartphone

Haben Sie schon einmal daran gedacht? Mit wenigen bis gar keinen Social-Media-Apps geht man auch weniger häufig auf Twitter und Facebook. Die Frage stellt sich auch immer: Muss man in so vielen Kanälen gleichzeitig sein? Also weg mit Snapchat, Instagram & Co. Die Alternative: Steuern Sie Ihre Facebook-Benachrichtigungen nur gelegentlich beim «Vorbei-Surfen» auf dem heimischen Computer an

(Bild: pixabay.com)