WinXP bis Win7: Patchen Sie jetzt diese kritische Lücke

Was ist genau los?

Ein zweites «WannaCry» will man unbedingt vermeiden. Und diese BlueKeep-Lücke ist so schwerwiegend, dass Microsoft im Mai 2019 sogar Updates für Windows XP und Vista bereitgestellt hat, obwohl diese beiden Windows-Versionen eigentlich schon länger keine Updates mehr erhalten.

Was ist zu tun?

Wenn Ihr System alle Service-Packs und Sicherheits-Updates erhalten und erfolgreich installiert hat, dann dürfte alles in Ordnung sein. Prüfen Sie dennoch, ob das Update installiert ist.

Unter Windows XP öffnen Sie die Systemsteuerung und gehen Sie dort zu einem Punkt wie Programme/Programme installieren/entfernen . Es sollte nun alle installierten Programme auflisten. Aktivieren Sie oben ein Häkchen wie Updates anzeigen . Durchforsten Sie die Liste und prüfen Sie, ob das Update KB4500331 installiert ist. Falls ja, ist alles OK. Falls nicht, installieren Sie das Update, das auf dieser Webseite als Download bereitsteht:

In Windows 7 öffnen Sie die Systemsteuerung, gehen zu Programme/Programme und Funktionen. In der linken Spalte klicken Sie auf Installierte Updates anzeigen. Suchen Sie nach KB4499175 und KB4499164. Wird eins von beiden gefunden, ist alles OK. Lassen Sie es installiert; Sie können das Fenster schliessen.