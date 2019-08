Zahlreiche SwissSign-Zertifikate müssen erneuert werden

Zahlreiche Zertifikate, die über den Webshop von SwissSign erworben worden sind, sind fehlerhaft und müssen erneuert werden. Dies hat der Schweizer Trust Service Provider (TSP) in einem Mail an seine Kunden mitgeteilt.



Betroffen sind demnach SSL- und E-Mail-Zertifikate, die im Zeitraum vom 14. September 2017 bis zum 17. Dezember 2018 ausgestellt wurden. Wie SwissSign in dem Schreiben betont, handle es sich um einen «formalen Fehler», der offensichtlich «zu keiner Zeit die Sicherheit der Zertifikate beeinträchtigt» habe.



Laut der Kunden-Information wird den Betroffenen via «IncaMail» eine eingeschriebene Mail geschickt, in der die auszutauschenden Zertifikate aufgeführt sind einschliesslich Informationen darüber, wie diese ausgewechselt werden können. Weil es sich um keinen gefährlichen Fehler handelt, haben die Betroffenen bis zum 16. September 2019 Zeit, die Zertifikate auszutauschen.



Geschehe dies bis zu besagtem Zeitpunkt nicht, sei SwissSign verpflichtet, die Zertifikate zu revozieren, und zwar ohne weitere Vorwarnung.



Wieviele Zertifikate und Zertifikatsabnehmer betroffen sind, ist nicht bekannt. Gleiches gilt für die genaue Art des Fehlers. Eine entsprechende Anfrage von Computerworld ist von der SwissSign-Medienstelle bislang nicht beantwortet worden.