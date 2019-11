Black Friday: PCtipp-Liveticker

Heute ist Black Friday – der offizielle Rabatt-Tag und inoffizieller Beginn des Weihnachtsverkaufs. PCtipp analysiert die Angebote aller wichtigen Händler und erklärt, welche Rabatte sich lohnen und warum – im Liveticker. Beachten Sie auch unsere grundsätzlichen Black-Friday-Tipps. Die Produktbilder stammen vom jeweiligen Hersteller.

-----

Black-Friday-Angebot

Was: Digitec Connect

Wo: www.digitec.ch

Wann: ab sofort, solange Vorrat

Preis: Fr. 120.- (statt Fr. 548.–)

Alternativer Preis/Angebot: Nirgends

Merkmale: Handy-Abo mit Daten- und Telefonieflat in der Schweiz und 1 GB monatlich in der EU und USA

PCtipp meint: Seit einigen Monaten ist Digitec auch ein Telko. Auf dem Sunrise-Netz bieten sie das eigene Mobilabo an. Normalerweise zahlt man 25 Franken Grundgebühr, danach pay as you go bis maximal 49 Franken - dann gilt die Flatrate. Jetzt gibt Digitec die Schweiz-Flat für ein Jahr raus - für einmalig 120 Franken, also umgerechnet 10 Franken im Monat. Zudem gibts keine Kündigungsfrist. Wenn man kündigt, ist man zum Ende des kommenden Monats raus. Top Angebot, lohnt sich definitiv. Hinweis: Nach einem Jahr gelten wieder die normalen Tarife, wenn man nicht kündet.