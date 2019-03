Das sind die Highlights von Android Q

Google stattet die nunmehr 10. Version seines mobilen Betriebssystems unter anderem mit neuen Datenschutz- und Sicherheitsfunktionen aus. So können in Android Q etwa die Berechtigungen für den Standortzugriff präziser vergeben werden. Anstatt Anwendungengenerell den Zugriff zu erlauben oder zu verweigern, lässt sich nun die Berechtigung explizit auf die aktive Nutzung der App beschränken. Dadurch verhindern die Entwickler, dass Standortdaten unbemerkt im Hintergrund versendet werden.

Ein Plus an Datenschutz und Sicherheit verspricht ausserdem der nun begrenzte Zugriff auf gerätespezifische Identifikations-Angaben wie die Seriennummer, IMEI und dergleichen. In unterschiedlichen Drahtlosnetzwerken verwendet das Betriebssystem jetzt zudem zufällige MAC-Adressen - in Android Pie war diese Einstellung noch optional.