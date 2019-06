Firefox sperrt Cookies von Drittanbietern aus

Bereits im vergangenen Jahr hatte Mozilla seine Nutzerschaft über die Datenschutzpläne für den Firefox-Browser informiert. Jetzt haben die Entwickler die Enhanced Tracking Protection für sämtliche neuen Nutzer des Browsers standardmässig scharf gestellt. Die Funktion blockiert Third-Party-Cookies, die massgeblich beim User Tracking im Internet zum Einsatz kommen.

Technisch baut das Feature auf die Blocking-Listen des langjährigen Mozilla-Partners Disconnect auf. Aktuell werden mit der erweiterten Datenschutzfunktion Drittanbieter-Cookies von über 1000 bekannten Firmen abgewehrt.

Neuerungen für Facebook Container und Firefox Lockwise

Alle Neuinstallationen von Firefox werden mit aktivierter Enhanced Tracking Protection ausgeliefert. Bestehende Nutzer sollen die Funktion in den kommenden Monaten ebenfalls standardmässig erhalten. Allerdings lässt sich das Feature in denunterauch manuell aktivieren. Hierzu muss unter dem Menüpunktdie Optiongewählt werden. Dort kann anschliessend die Checkbox beimarkiert werden, wobei eine Eingrenzung auf Nutzer verfolgende Elemente von Drittanbietern für ein möglichst kompromissloses Surfen im Netz sorgen sollte. Alternativ lassen sich auch gleich sämtliche Third-Party-Cookies blockieren. Im selben Untermenü befinden sich übrigens auch die Einstellungen, um den neuen Schutz vor Fingerprinting und Kryptomining im Browser zu aktivieren – diese Funktionen wurden mit Firefox 67 eingeführt.

Neben der Enhanced Tracking Protection hat Mozilla auch an weiteren Datenschutzlösungen gearbeitet. So unterdrückt etwa die aktuelle Browser-Erweiterung Facebook Container das User Tracking auf Webseiten, die fest implementierte Facebook-Inhalte aufweisen. Darunter fallen etwa Teilen- und Like-Buttons. Das Blockieren des jeweiligen Elements wird über einen violetten Marker visualisiert.



Ebenfalls neu aufgestellt beziehungsweise überarbeitet wurde der Passwortmanager Lockbox, der nun den Namen Firefox Lockwise trägt und auch als Erweiterung für den Open-Source-Browser zu haben ist. Das Add-on verspricht eine einfachere Verwaltung von Zugangsdaten am Desktop.