Netflix testet ein neues Abomodell

Netflix steht unter Druck. Zwar wächst der Streaming-Anbieter weiter (2,7 Millionen neue Abos im letzten Quartal), aber die Konkurrenz (Sky, Amazon) ist nicht von Pappe.

Netflix will dem nun offenbar entgegenwirken, in dem sie potenziellen Kunden einen Vorgeschmack darauf geben, was sie erwarten würde. Einzelne Folgen von Netflix Eigenproduktionen sollen als Teaser kostenlos angeboten werden.

Diese Idee hat Netflix nun bereits in verschiedenen Ländern ausprobiert, darunter Indien und einigen lateinamerikanischen Ländern, darunter Mexiko und Kolumbien. Dort wurden Testweise die erste Folge der zweiten Staffel von Elité sowie die erste Folge der neuen Serie Bard of Blood zur Verfügung gestellt.

Der Erfolg dieses Vorgehens ist aber noch nicht klar – oder zumindest gibt Netflix darüber keine Auskunft. Ob auch dieses Vorgehen im Erfolgsfall weitweit eingeführt würde, ist unklar – wurde aber zumindest der bekannten Vorgehensweise von Netflix entsprechen.