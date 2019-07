So lässt sich der Siri-Lauschangriff verhindern

Sex, illegale Geschäfte oder Arzttermine – Siri hört mit. Diese und ähnliche Schlagzeilen machen gerade die Runde und verunsichern viele Apple-Nutzer. Die einzige Möglichkeit, Privates auch tatsächlich privat zu halten, scheint, Siri gänzlich abzuschalten.

Der Twitter-Nutzer Jan Kaiser hat nun jedoch herausgefunden, dass einige Anpassungen am iOS-Profil ausreichen, um den Zugriff auf die Mitschnitte zu untersagen. Ein fertig konfiguriertes Profil steht auf GitHub zum freien Download bereit.

Um das Profil zu nutzen, muss zunächst die GitHub-Seite von Kaiser direkt mit dem iOS-Gerät besucht werden. Im ersten Schritt ist es erforderlich, die Datei Prevent server-side logging of Siri commands.mobileconfig auszuwählen. Das Gerät weist den Nutzer nun darauf hin, dass er im Begriff ist, ein neues Profil herunterzuladen. Nach der Bestätigung mittels «OK» wird das Profil gespeichert.

Nowhere in the reporting about contractors listening to Siri requests have I seen a guide how to disable this. The piece by Guardian says it is not possible to opt-out, and all following publications are repeating the same error. This is how: https://t.co/cbZXIipma0 U’re welcome

— Jan Kaiser ????️ (@jankais3r) July 29, 2019