Steam: Der Summer Sale hat begonnen

Heute ist es wieder mal soweit: Die Plattform Steam startet den Summer Sale! Bis zum 9. Juli gibts massig Spiele zu Sonderpreisen – bis zu 75 Prozent Rabatt offeriert die Spielewelt ihren Kunden. PCtipp hat einige Perlen rausgepflückt, allerdings gibts insgesamt Rabatt auf über 13'000 Titel!

Unsere Top 5

Gamegeschmäcker sind natürlich verschieden und eine Game-Anzahl im fünfstelligen Tausenderbereich können wir natürlich nicht alle anzocken (auch wenn wir gerne würden). Hier kommen aber 5 Top-Titel, die wir lieben und die auch bei unserem Experten-Kollegen von Games.ch einen guten Eindruck hinterlassen haben.

Was gleich ins Auge springt: der Titel Devil May Cry 5. Der farbenprächtige Hack&Slay-Actiontitel gibts bereits für 46 Franken, obwohl er erst 3 Monat alt ist! Wie immer lockt Steam auch mit zahlreichen Zusatzpaketen.

Ebenfalls ein Top-Shot ist Assasins Creed: Odyssey. Das umfangreiche Open World Game spielt vor 500 Jahren zur Zeit des Peloponnesischen Krieges. Die Schlachten auf Boden und zu Wasser in der riesigen Welt gibts bereits für Fr. 34.99.

Aber die Rabattaktion beschränkt sich nicht nur auf Open World: Den Croft-Hit Shadow of Tomb Raider gibt es für 27.96 Franken. Den grellen Ballerwahnsinn Rage 2 mit 33% für Fr. 48.17 und der Dauerbrenner The Witcher 3 gibts mit 70 Prozent Ermässigung für Fr. 14.99 Franken. Dazu viele andere Titel, Add-ons und Bonuspakete!

So sparen Sie Geld bei Spielen

Bevor Sie zuschlagen, kann sich ein kurzer Abgleich mit Preisvergleichsportalen und anderen Plattformen lohnen. Denn manchmal sind die Spiele auf Steam nicht massiv billiger, wenn Händler wie Media Markt, Alcom, WoG etc. noch über grosse Restposten älterer Titel verfügen. Wenn Sie schon sehr lange ein bestimmtes Spiel kaufen wollen, nutzen Sie die Wunschliste in Steam. Dann werden Sie informiert, sobald sich ein Super-Deal anbahnt. Wenn Sie Lust auf sehr viele Spiele haben, können Sie diese auch zuerst als Geschenk kaufen. So können Sie jene Games, die Sie später ohnehin nie spielen werden, jederzeit an Freunde weiterreichen. Grundsätzlich können Sie jedes Spiel bei einem Fehlkauf innerhalb von 14 Tagen zurückgeben, wenn Sie dieses nicht länger als zwei Stunden gezockt haben.