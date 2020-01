Click & Collect: Manor eröffnet Abholstation im Zürcher HB

Die Manor AG wird am 1. Februar 2020 einen «Click & Collect»-Store am Zürcher Hauptbahnhof eröffnen. Damit soll ein nahtloser Übergang für Onlinekunden von Manor gewährleistet werden. Ende Januar schliesst das Warenhaus an der Zürcher Bahnhofstrasse.

Wer zum Beispiel Elektronikgeräte wie Smartphones, Laptops oder Kameras über manor.ch kauft, kann diese ab Februar kostenlos im «Click & Collect»-Store abholen oder dort zurückbringen.

Der Shop am Zürich HB wird 60 Quadratmeter gross und im Untergeschoss des Bahnhofs (Passage Löwenstrasse) zu finden sein, wie Manor in einer Mitteilung schreibt. Die Gratis-Abholstation bietet wie bisher eine Auswahl an Papeterieartikeln und ist an 365 Tagen im Jahr geöffnet. Nach eigenen Angaben verarbeitet Manor mit dem «Click & Collect»-Angebot jährlich mehr als 170'000 Abholbestellungen. Das Geschäft im ShopVille Zürich ist die erste Manor «Click & Collect»-Filiale in einem SBB-Bahnhof.