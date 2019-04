Google Inbox ist tot: Hier sind die Alternativen

Nachdem Google seinen E-Mail-Client Inbox zu Grabe getragen hat, sind viele Nutzer auf der Suche nach einer gleichermassen smarten wie verlässlichen Alternative. Glücklicherweise wissen nicht nur die Entwickler aus Mountain View, wie man eine vernünftige Mailing-Lösung programmiert.

Für Google war der systemübergreifend verfügbare Inbox-Client eine Plattform zum Erproben neuartiger Funktionen. Insofern sich die Features bewährt hatten, wurden diese dann in den normalen Gmail-Client übernommen. So ist etwa auch die Snooze-Funktion, bei welcher der Client Benachrichtigungen für Mails auf einen späteren Zeitpunkt aufschiebt, von Inbox zu Gmail gewandert. Aus diesem Grund dürfte das herkömmliche Gmail für viele Nutzer auch einen Blick wert sein. Die Lösung ist eng mit vielen anderen Tools der G Suite verzahnt, wie etwa Google Drive, Hangouts oder der Google Kalender. Ausserdem verstehen sich die mobilen Apps auch mit Konten externer Anbieter sowie mit Exchange.

Ebenfalls eine Reihe smarter Features bietet der seit Kurzem auch für Android verfügbare E-Mail-Client Spark. Die App verfügt über eine intelligente Inbox, in der alle eingegangen Mails sämtlicher Konten in konfigurierbaren Gruppen vorsortiert sind. So gliedert Spark etwa automatisch persönlich adressierte Mails, Newsletter und angepinnte Nachrichten in separaten Bereichen auf. Darüber hinaus umfasst der Funktionsumfang verschiedene Team-Features, etwa für die interne Kommunikation oder das gemeinsame Verfassen von E-Mails.

E-Mail-Tools für PC, Smartphone und Tablet: die besten Alternativen für Google Inbox Gmail: Für die meisten ehemaligen Inbox-Nutzer liegt ein Wechsel zu Googles Standardlösung Gmail nahe. Der Dienst hat in den vergangenen Jahren viele Funktionen aus Inbox übernommen, so sortiert Gmail etwa auch eingegangene E-Mails kontextbasierend ein – allerdings nicht so präzise, wie dies bei Inbox der Fall war. Ausserdem ist Gmail eng mit Googles G Suite und allen darin enthaltenen Tools vernetzt, wodurch etwa direkt aus dem E-Mail-Client heraus Chats und Video-Telefonate per Hangouts gestartet werden können. Die mobilen Apps unterstützen zudem auch Exchange und IMAP-Konten anderer Anbieter









Mozilla Thunderbird: Der Open-Source-Client aus dem Hause Mozilla ist universal für Windows, macOS sowie Linux verfügbar und umfasst neben dem reinen E-Mail-Client auch eine Kontaktverwaltung, einen integrierten Kalender sowie einen RSS-Reader. Die via Plug-ins anpassbare Software unterstützt IMAP- und POP3-Konten, eine Synchronisation mit Exchange ist nur über IMAP oder per Plug-in gegeben









Nine Mail: Nine ist ein professioneller Mailing-Client für Android und iOS, der vor allem von Business-Anwendern und Powerusern geschätzt wird. Die Lösung umfasst eine integrierte Kontaktverwaltung, einen Kalender sowie Tools für Aufgaben und Notizen. An E-Mail-Konten werden alle gängigen Typen wie Exchange, Office 365, Outlook.com, Gmail oder IMAP unterstützt. Zur Absicherung des Mailverkehrs besteht Support für S/MIME









eM Client: Die proprietäre Software ist für Windows sowie macOS erhältlich und unterstützt neben IMAP- und POP3-Konten unter anderem auch Microsoft Exchange, Apple iCloud und IceWarp. Für Privatanwender ist eM Client gratis verfügbar (max. zwei Mailkonten), Firmenkunden greifen zur kostenpflichtigen Pro-Version. Auch eM Client beinhaltet zusätzlich zum E-Mail-Client eine Kontaktverwaltung samt Kalender und Aufgabenlisten. Über die integrierte PGP-Verschlüsselung lässt sich die Mailkommunikation zusätzlich absichern









Citrix Secure Mail: Der mobile Client für Android und iOS ermöglicht das Verwalten von E-Mails, Kalendereinträgen und Kontakten. Als professionelle Lösung ist Support für Konten vom Typ Exchange, Office 365 und IBM Notes Traveler gegeben. Ausserdem lassen sich zusätzliche Dienste wie Skype, GoToMeeting oder WebEx einbinden





Mailbird: Der Windows-Client verknüpft IMAP- und POP3-Konten nahtlos mit zahlreichen Onlinediensten wie LinkedIn, Dropbox oder Todoist. Support für Microsoft Exchange besteht bislang nicht, wurde aber für die Zukunft angekündigt. Wie eM Client ist auch Mailbird in einer kostenlosen, aber stark eingeschränkten Version für den Privatgebrauch verfügbar. Zusätzlich ist das Tool in einer Pro- und einer Business-Variante für Unternehmen erhältlich









Newton Mail: Der ehemals als Cloud Magic bekannte Dienst unterstützt zusätzlich zu IMAP, POP3 und Exchange auch die Anbindung von Cloud-Diensten und -Tools wie Trello, Zendesk oder Salesforce. Newton Mail ist ausschliesslich im Abonnement verfügbar, die Clients stehen für Windows, Chrome OS und macOS zum Download bereit. Zu beachten ist allerdings, dass bei der Nutzung des Dienstes verschiedene Anmeldedaten sowie einzelne E-Mail-Inhalte auf den Servern des Betreibers verarbeitet und gespeichert werden









The Bat!: Der kostenpflichtige E-Mail-Client für Windows kommt mit IMAP, POP3 und Microsoft Exchange via EWS und MAPI zurecht. Der Funktionsumfang umfasst zudem eine integrierte Verschlüsselung auf Basis von PGP, Support für Virenschutz-Plug-ins sowie ein Adressbuch mit weitreichenden Importfunktionen und Synchronisation. Die für Unternehmen und Poweruser konzipierte Professional Edition von The Bat! bietet zusätzlich eine E-Mail-Datenbankverschlüsselung, Support für biometrische Logins und eine Hardware-Authentifizierung gegenüber Mailservern









Edison Mail: Die Mailing-App ist für Android sowie iOS erhältlich und unterstützt alle gängigen Kontotypen, einschliesslich Exchange, iCloud und Office 365. Zu den Highlights der Lösung zählt der smarte Posteingang, in dem E-Mails kontextbasiert einsortiert werden. Ausserdem mit an Bord ist eine mächtige Suchfunktion sowie ein Security-Assistent, der den Nutzer warnt, wenn bei einem bekannt gewordenen Breach die verwendeten Login-Daten offengelegt wurden. Für die Nutzung von Edison ist allerdings ein Konto beim Anbieter erforderlich, dort werden verschiedene Zugangsdaten und E-Mail-Inhalte verarbeitet und gespeichert









Microsoft Outlook: Der Klassiker von Microsoft ist als Stand-alone-Lösung für Windows und macOS sowie im Rahmen eines Office-365-Abos erhältlich. Die aktuelle Version ist eng mit den Cloud- und Office-Lösungen aus Redmond verzahnt und unterstützt IMAP, POP3 und natürlich Microsoft Exchange. Über das reichhaltige Add-in-Angebot lässt sich die Software um neue Funktionen erweitern





Hiri: Die speziell für den Einsatz in Unternehmen vorgesehene Lösung Hiri ist plattformübergreifend für Windows, macOS sowie Linux erhältlich und unterstützt ausschliesslich Microsoft Exchange, Office 365 und Microsoft-Webkonten (Outlook.com, Live, Hotmail). Der kostenpflichtige Client kommt mit einem integrierten Kalender, einer Aufgabenliste sowie einem Add-on-Store für Erweiterungen. Dank Kompatibilität mit Active Directory können Nutzer über die Lösung auf die gesamte GAL (Global Address List) des Unternehmens einschliesslich Verteilerlisten zugreifen









Mail und Kalender: Die in Windows 10 vorinstallierte App unterstützt nahezu sämtliche Kontotypen (IMAP, POP3, Microsoft Exchange, Webmail) und setzt sich aus einer Mailing-Lösung samt Kalender zusammen. An den Funktionsumfang ausgewachsener Clients reicht das Tool nicht heran, für das normale Verfassen und Verwalten von Mails und Terminen genügt die App aber allemal









K-9 Mail: Dieser E-Mail-Client für Android eignet sich sowohl für IMAP- als auch für POP3-Konten. Die Open-Source-App zeichnet sich vor allem durch einen einfachen Umgang mit vielen Nachrichten aus und kommt auch mit grossen IMAP-Ordnerstrukturen gut zurecht. Dank Support für OpenPGP erlaubt K9 auch das Verschlüsseln von E-Mails









Kiwi für Gmail: Speziell an Nutzer der Google G Suite richtet sich die Lösung Kiwi für Gmail. Das über Kickstarter finanzierte Projekt verspricht eine vollwertige Desktop-Nutzung sämtlicher Google-Dienste fernab des Browsers. Bei dem Tool handelt es sich um einen Wrapper, der die Webseiten von Google einfängt und diese um zusätzliche Funktionen, wie etwa Multi-Account-Support, erweitert.

Neben der kostenpflichtigen Premium-Version ist Kiwi für Gmail auch als Lite-Variante gratis erhältlich. Als solche fällt jedoch die Integration der G Suite weg









Spark: Der smarte Client ist für Android, iOS und macOS verfügbar. Spark macht in der Praxis vor allem dank der intelligent vorsortierten Inbox eine gute Figur. Ausserdem verfügt die Lösung über zahlreiche Team-Funktionen, etwa für die interne Kommunikation oder das parallele Bearbeiten von E-Mails. Grundsätzlich ist Spark kostenlos nutzbar, grössere Teams müssen allerdings auf die Premium-Version setzen, die monatlich ab ca. Fr. 7.20 pro Nutzer zu Buche schlägt. Wie die Wettbewerber Edison oder Newton erfordert auch Spark ein Konto beim Anbieter. Dort werden neben den Logins auch Daten aus den eingegangenen Mails verarbeitet und gespeichert. Dies ist erforderlich, um etwa Funktionen wie die intelligente Inbox zu realisieren

Komfort vs. Datenschutz

Mit ähnlichen Komfortfunktionen warten auch die Wettbewerber Edison und Newton auf. Allerdings ist bei all diesen Lösungen zu beachten, dass für die Nutzung neben Login-Informationen auch Daten aus dem Mailverkehr auf den Servern der Betreiber verarbeitet und gespeichert werden. Nur so lassen sich smarte Features anbieten, die in dieser Form vom eigentlichen Mailprovider nicht vorgesehen sind. Ob diese Praxis allerdings mit den eigenen Vorstellungen von Datenschutz vereinbar ist, muss jeder Nutzer selbst entscheiden. Im professionellen Einsatz geben das ohnehin die jeweiligen Compliance-Bestimmungen des Unternehmens vor.

Open-Source-Lösungen

Weniger funktionsreich, dafür aus Datenschutzsicht unbedenklicher und dazu noch quelloffen, präsentieren sich die Open-Source-Clients Thunderbird und K9 für Android. Thunderbird von Mozilla ist auf dem Desktop für Windows, macOS sowie Linux verfügbar und umfasst neben dem reinen E-Mail-Client auch eine Kontaktverwaltung, einen integrierten Kalender sowie einen RSS-Reader. Die via Plug-ins anpassbare Software unterstützt IMAP- und POP3-Konten, eine Synchronisation mit Exchange ist allerdings nur über IMAP oder per Plug-in gegeben. Via Erweiterung ist auch eine Verschlüsselung über OpenPGP möglich.

K9 ist unterdessen ausschliesslich für Android erhältlich. Die App kommt mit IMAP- sowie POP3-Konten zurecht und schreckt auch vor grossen Postfächern mit komplex verzweigten Ordnerstrukturen nicht zurück. Und dank Support für OpenPGP erlaubt auch K9 das Verschlüsseln von E-Mails.