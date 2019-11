Vor zehn Jahren gründeten Sir Tim Berners-Lee und Rosemary Leith die World Wide Feb Foundation. Der Computerexperte Tim Berners Lee – damals noch ohne Sir – verband vor 30 Jahren am CERN Ideen für den Zugang zu Informationen mit dem Wunsch nach breiter Konnektivität und Offenheit. Sein Vorschlag wurde später zum World Wide Web.

We are proud of the progress we’ve made in 10 years — but our work is nowhere near done.



Half the world remains without access. There are too many unacceptable risks for those online.



It is more important than ever to fight for the #WebWeWant.https://t.co/EiQg2ZZTqG

— The Web Foundation (@webfoundation) November 18, 2019