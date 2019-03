Happy Birthday «World Wide Web»!

Heute vor 30 Jahren verband ein junger Computerexperte – Tim Berners-Lee – am CERN Ideen für den Zugang zu Informationen mit dem Wunsch nach breiter Konnektivität und Offenheit. Sein Vorschlag wurde zum World Wide Web. Die besten Bilder zum «World Wide Web» sehen Sie weiter unten in unserer Bildergalerie.

Im März 1989, während er am CERN arbeitete, schrieb Tim Berners-Lee (damals noch ohne Sir) seinen ersten Vorschlag für ein internetbasiertes Hypertext-System zur Verknüpfung und zum Zugriff auf Informationen über verschiedene Computer hinweg.

Am Montag schrieb er dazu in einer Mitteilung: «‹Vage, aber aufregend›, das schrieb mein damaliger Boss Mike Sendell vor 30 Jahren über meinen Vorschlag für ein Informationsmanagementsystem.» Seitdem habe das «World Wide Web» unser Leben auf bemerkenswerte Weise verändert.

«Sir Tim» twittert auch fleissig:

In 1990, I coded up the foundational technologies for the World Wide Web.



To celebrate the web’s 30th birthday, will you add to a crowdsourced Twitter timeline of the web’s milestone moments? https://t.co/7sGBdFyE6Q#Web30 #ForTheWeb pic.twitter.com/AzfjmpvZYX

— Tim Berners-Lee (@timberners_lee) 12. März 2019