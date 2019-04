Kommentar: Hohe Standard-Tarife beim Roaming sind irrelevant

Wer erinnert sich noch an die Zeiten, in denen ein versehentlicher Tastendruck auf «WAP» Schweissausbrüche ausgelöst hat – und das dann auch noch im Ausland! Nun monieren einige, dass solche Zeiten zurückkommen. Ach, was! Klar, einige Telkos wie z.B. Sunrise haben die Standard-Tarife für den Handy-Gebrauch im Ausland bis zum Mond und zurück erhöht – aber wer braucht heute noch sowas?

Bereits günstige Abos beinhalten heute Auslandsminuten und buchbare, pauschale Datenpakete sind preislich ins Bodenlose gefallen. Klar, das «Opt-out», also die ungewollte Mehrleistung (gegen höhere Gebühr) gibts immer noch – 200 MB als kleinstes Paket für ein Wochenendtrip nach London braucht man eigentlich nicht. Aber ehrlich: Müssen wir beim Preis von Fr. 4.90 wirklich so ein Fass aufmachen? Offenbar reicht das Geld ja auch für den Urlaub. Was allerdings echt immer noch nervt: Dass nach 30 Tagen die Gültigkeit des Datenpakets abläuft.