Mehrheitsbeteiligung von Tamedia an Zattoo genehmigt

Tamedia gab im August 2018 bekannt, seine Anteile an Zattoo International AG auf über 50 Prozent zu erhöhen und damit die Mehrheit am Unternehmen zu übernehmen.



Zattoo ist in der Schweiz laut eigenen Angaben Marktführer im Bereich TV-Streaming. Das Unternehmen ist neben dem Endkundengeschäft auch B2B-Dienstleister für Anbieter von Kabelfernsehen und IPTV. Mit mehreren Dutzend B2B-Kunden wie Salt, Hotwire Communications oder 1&1 soll Zattoo eine der global erfolgreichen TV-as-a-Service-Plattformen und heute schon führend im europäischen Markt sein. Im letzten Jahr ist der Umsatz von Zattoo um 30 Prozent gewachsen und der Wachstumskurs wird weiter fortgesetzt.



Bea Knecht, Gründerin von Zattoo: «Mit der Übernahme der Mehrheit geht die langjährige Partnerschaft mit Tamedia in die nächste Phase. Ich werde weiterhin stark finanziell und ideell beteiligt sein. Wir haben noch viel vor.»