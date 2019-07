Microsoft Store: E-Books sind nicht mehr lesbar

Seit 1. Juli kann man die im Microsoft Store bezogenen E-Books nicht mehr lesen, wie «Watson» berichtet. Das liegt daran, dass die Redmonder die DRM-Server-Infrastruktur ihres E-Book-Angebots abschalten.

Auch die kostenlosen Downloads funktionieren nicht mehr. Ausserdem sind sämtliche von Nutzern gemachte Kommentare verloren. Betroffene Kunden erfahren auf dieser FAQ-Seite von Microsoft mehr (Englisch).

«Die Bücher werden aufhören zu funktionieren – dieser Satz klingt nach jedem Aufsagen immer schlimmer», schreibt Spieleentwickler Rob Donoghue auf Twitter dazu.

Reminded that the Microsoft ebook store closes next week. The DRM'd books will stop working.



I cannot believe that sentence.



"The books will stop working."



I keep saying it and it sounds worse each time.

— Rob Donoghue (@rdonoghue) 26. Juni 2019