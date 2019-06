Post-Webseite ab Juli im neuen Kleid

Die Schweizerische Post AG hat ihren Webauftritt weiterentwickelt. Per Anfang Juli präsentiert sich post.ch mit neuem Design. Die Webseite wurde neu aufgebaut. Damit soll die Struktur übersichtlicher und benutzerfreundlicher werden. Die Navigation befindet sich neu oben statt links. Bisher mussten Webseitenbesucher auswählen, ob sie Privat- oder Geschäftskunden sind. Dies ist ab Juli hinfällig. Ausserdem soll man Angebote vergleichen können (siehe Preisdarstellung).

Wie die Post auf Anfrage mitteilt, waren an der Entwicklung der neuen Website rund 50 Privat- und Geschäftskunden betreffend Struktur, Inhaltsarchitektur, Gestaltung etc. beteiligt.

Optimierte Suche

Das Suchfeld wurde umplatziert; bisher war es oben rechts zu finden. Zudem ist die Suche neu multifunktional, erkennt beispielsweise eine Sendungsnummer automatisch als solche und leitet Sie zur Sendungsverfolgung weiter.

Verbesserte Preisdarstellung

Wie viel das Verschicken eines Päcklis kostet, ist nun attraktiver gestaltet. Bisher dauerte es eine Weile, bis man zum Gewünschten navigiert hatte – und optisch macht die Preisübersicht nun mehr her. Ausserdem kann man Preise vergleichen, um etwa herauszufinden, was ein Paketversand anstelle mit Economy per Swiss-Express «Mond» kosten würde. Das ist bisher nicht möglich.



Geschäftskunden finden ihre Preise neu unter «Spezialkonditionen».

