Tutanota startet verschlüsselten Kalender

Tutanota hat seine Cloud-Suite um einen verschlüsselten Kalender ausgebaut. Die Lösung setzt auf dieselbe Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die der deutsche Anbieter auch für seine E-Mail-Dienste, das Adressbuch und das Kontaktformular einsetzt. Der neue Kalender ist geräteübergreifend für alle Tutanota-Nutzer verfügbar – auch Gratis-Accounts können das Tool einsetzen.

Wie Tutanota in einem Blogpost mitteilt, befindet sich der Kalender aktuell in der Betaphase, daher ist der Funktionsumfang noch recht überschaubar. So bietet das Tool etwa eine Tages- und Monatsansicht. Es können Termine mit Start- und Endzeit sowie wiederkehrende Ereignisse definiert werden. Veranstaltungsdetails wie Titel, Beschreibung und Ort lassen sich ebenfalls eintragen. Und die in Android, iOS und der Web-App ausgespielten Erinnerungen sind wie der gesamte Kalender verschlüsselt. Zum Start steht jedem Nutzer nur ein Kalender-Konto zur Verfügung.

Noch in der Betaphase sollen folgende Funktionen hinzukommen:

Wochenansicht

Kalenderwochennummern anzeigen

Ansicht der bevorstehenden Veranstaltungen

Anhänge

Teilen Kalender aktivieren

Erinnerungen für die Tutanota-Desktop-Clients

Notizen pro Benutzer (nur für freigegebene Kalender erforderlich)

Liste der Teilnehmer mit Status

Eintrag aus E-Mail erstellen

Suche im Kalender aktivieren

Geburtstage von Kontakten anzeigen

Kalender importieren/exportieren

Einladungen per E-Mail senden, annehmen, ablehnen (iCal-Support)

persönliche Kalender hinzufügen

gemeinsame Nutzung von Kalendern innerhalb des Unternehmens/mit Kunden

Teilen von Kalendern mit anderen Tutanota-Nutzern

Farben für Kalender anpassen

Namen für Kalender anpassen

Mit der neuen Kalender-Funktion kommt der ProtonMail-Wettbewerber seinem selbst definierten Ziel näher, eine vollständige und verschlüsselte Groupware-Lösung als Alternative zu Google, Microsoft und anderen kommerziellen Anbietern an den Start zu bringen. Alle über den Dienst geleiteten Daten werden laut Angabe des Providers auf Rechenzentren in Deutschland verarbeitet und unterliegen daher den dortigen Datenschutz- und Sicherheitsvorgaben.