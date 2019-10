VBZ: Haltestellenfahrplan per QR-Code

Wer den QR-Code auf dem Kleber fotografiert, wird zum Haltestellenfahrplan geleitet Zoom An verschiedenen Haltestellen in Zürich, die über keine Anzeigetafel mit den Abfahrtszeiten verfügen, werden Kleber mit einem QR-Code (Quick Response) angebracht. Es handelt sich dabei um ein Pilotprojekt der Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ), welches sechs Monate dauert.

Derzeit sind 28 sogenannte Haltekanten damit ausgerüstet, der Fokus liegt laut VBZ auf dem Zürcher Gebiet Witikon. Weitere 15 Haltekanten sollen folgen. So sollen Passagiere auch an kleineren Haltestellen informiert sein, wann der nächste Bus oder das nächste Tram fahren wird.

Der QR-Code wird per Smartphone gescannt und führt direkt auf die Webseite der Abfahrtszeiten der jeweiligen Haltestellen. Falls nicht bereits in der Handy-Kamera integriert, benötigt man dazu eine QR-Code-Reader-App. Damit sind Sie auch an kleineren Haltestellen immer auf dem Laufenden, wann der nächste Bus oder das nächste Tram fährt.

Nun sind QR-Codes relativ leicht zu missbrauchen, beispielsweise könnte jemand seinen eigenen QR-Code erstellen, der auf eine gefälschte Webseite mit Malware weiterleitet, und seinen ausgedruckten QR-Code über jenen der VBZ kleben. Haben die Verkehrsbetriebe Zürich diesbezüglich keine Befürchtungen?

Gemäss VBZ ist nur ein Teil der QR-Codes als Kleber an den Wartehallen angebracht. «An denjenigen Haltestellen ohne Wartehallen hängen die QR-Codes in den Schaukästen, neben dem Fahrplan. Diese Aushänge sind hinter der Plexiglasscheibe vor einem allfälligen Überkleben geschützt», antwortet VBZ-Sprecher Oliver Obergfell auf unsere Nachfrage. Man habe bewusst eine andere Grösse und Farbe als bei üblichen QR-Codes gewählt.



Ob und in welcher Form die Echtzeit-Information zu Abfahrtszeiten weitergeführt wird, wollen die VBZ nach der Pilotphase auswerten und aufgrund der Nutzung entscheiden.