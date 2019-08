App-Test: EasyPark: Handyparken & Parkplatzfinder für's Auto

Die Parking-App EasyPark ist in mehr als 1000 Städten in fünfzehn Ländern verfügbar. In der Schweiz sind derzeit Parkplätze in Chur, Gossau SG, Zug, Rheinfelden AG, Feuerthalen ZH und Ostermundigen BE verfügbar. Weitere Städte und Gemeinden sollen laut Anbieter in Kürze folgen.

Seit März kann man ausserdem mit EasyPark in der Stadt Zürich die Parkuhr ohne Kleingeld bezahlen (PCtipp berichtete). EasyPark ist sowohl für Android- als auch für iOS-Smartphones verfügbar.

Die App verzeichnet im Play Store über 1 Million Downloads und erhält bei den Bewertungen aktuell im Durchschnitt 3,5 Sterne. So funktioniert sie:

Beim ersten Öffnen der App werden Sie gebeten, sich mit Handynummer zu registrieren. Wir wurden gleich nach den Kreditkarteninformationen gefragt. Wenn Sie die App aber einfach mal anschauen möchten: Sie können diesen Schritt überspringen. Nach dem Einloggen werden Sie aufgefordert, der App die Standortlokalisierung zu erlauben. In Zürich klappte die Lokalisierung erst im zweiten Anlauf. Die verfügbaren Parkplätze werden durch ein grosses blau-weisses P-Symbol angezeigt. Für mehr Details wie Adresse, aktueller Preis und Zusatzinfo (Parkplatz) tippen Sie darauf. Regelmässig verwendete Parkoptionen können favorisiert werden. Allgemein: Sie wählen eine Parkzone, indem Sie auf ein P-Symbol tippen oder den pinken Pin (mit Auto) an der Stelle, an welcher Sie parkieren möchte, platzieren. Sie erhalten im oberen Smartphone-Bildschirm eine Meldung, falls es dort keine Parkzone gibt. Dann tippen Sie unten auf das rosa, dick umrandete P. Durch Drehen des Reglers können Sie die Parkdauer definieren. Tippen Sie auf Parkvorgang starten. Weitere Registerkarten in der App sind Fahrzeug, Favoriten und Mehr. Unter Fahrzeug können Sie Ihr Auto mit Autokennzeichen und Spitznamen speichern, wenn Sie dies möchten. Bei den Favoriten sind Ihre Lieblingszonen hinterlegt. Und unter Mehr erhalten Sie Informationen zu Ihren Zahlungsarten und zu Ihren bisher bezahlten Parkplätzen.

So sieht EasyPark aus

