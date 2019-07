Preisalarm: Asus ZenBook 14 für 1399 Franken

Preisalarm

Was: Asus ZenBook 14 UX433FN-A5203T

Wo: microspot.ch

Wann: ab sofort, solange Vorrat

Preis: Fr. 1399.–

Die Ausstattung:

Modell: Multimedia-Notebook, 14-Zoll-Notebook (1920 × 1080 Pixel, NanoEdge-Display), Core i7-8265U (max. 4,6 GHz), Nvidia GeForce MX150, 256 GB SSD, 16 GB RAM

Merkmale: Gbit-LAN (per Adapter)/WLAN-ac, USB 2, 3.0, 3.1, HDMI, Speicher-Slot

Gewicht/Masse: 1,19 kg/31,9 × 1,59 × 19,9 cm (B × H × T)

PCtipp meint: Das Asus ZenBook 14 ist nicht nur neu, sondern auch ein wenig einzigartig im Design. Zum einen deshalb, weil es ein nahezu randloses Display (Auflösung: 1920 × 1080 Pixel) hat. Zum anderen, weil das Display den gesamten Notebook-Body, im aufgeklappten Zustand, leicht anhebt, und so für eine bessere Luftzirkulation unterhalb des Geräts sorgt – clever. Weitere Neuerung ist das sogenannte «NumberPad»-Touchpad. Der Clou: Auf Knopfdruck wird aus einem gewöhnlichen Touchpad eines, das mit den Ziffern 1 bis 9 eine Art übergrosse 3-×-3-Matrix anzeigt. Dadurch soll die Eingabe deutlich erleichtert werden, so Asus. Der Hersteller stuft das Modell, dank seines Gewichts von gerade mal 1,1 kg, als ultraportabel ein, und das, obwohl es eine stattliche Bilddiagonale von 14 Zoll (ca. 36 cm) besitzt. Zudem weist der Hersteller ausserdem aber auch darauf hin, dass dank des verbauten und leistungsfähigen Mittelklasse-Grafikchips GeForce MX150 (separater Videospeicher: 2 GB) der Laptop durchaus auch für mittelschwere Multimediaaufgaben oder auch ein rasantes Spielchen zwischendurch herangezogen werden kann. Die weitere Ausstattung: Dem stromsparenden Vierkernkernprozessor Core i7-8265U (max. 4,6 GHz, neuste 8. CPU-Generation!) stehen insgesamt 16 GB an Arbeitsspeicher sowie ein 256 GB grosser SSD-Speicher zur Verfügung. Das SSD ist an der unteren Grenze, dafür sind ordentlich Arbeitsspeicher vorhanden. Bezüglich der Akkulaufzeit soll das Modell maximal 14 Stunden durchhalten. In der Praxis sowie bei aktiviertem WLAN schrumpft typischerweise diese Zeit auf rund zwei Drittel zusammen. Dennoch dürfte sie sich wohl bei um die 10 Stunden einpendeln.

Fazit: Der Preis von Microspot für das Asus-ZenBook 14 geht unserer Meinung nach in Ordnung. Aufgrund der Kombination aus Ausstattung, Design und Verarbeitung ist das Angebot reizvoll.