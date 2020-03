Preisalarm: Digitec Connect für 180 Franken

Preisalarm

Was: Digitec Connect

Wo: www.digitec.ch

Wann: ab sofort, solange Vorrat

Preis: Fr. 180.–

Merkmale: Handy-Abo mit Daten- und Telefonie-Flat in der Schweiz sowie 1 GB monatlich in der EU und in den USA

PCtipp meint: Seit einigen Monaten ist Digitec auch ein Telko und bietet auf dem Sunrise-Netz das eigene Mobil-Abo an. Normalerweise zahlt man 25 Franken Grundgebühr, danach pay as you go bis maximal 49 Franken – dann gilt die Flatrate. Jetzt gibt Digitec die Schweiz-Flat für ein Jahr raus – für einmalig 180 Franken, also umgerechnet 15 Franken im Monat. Zudem gibts keine Kündigungsfrist. Wenn man kündigt, ist man zum Ende des kommenden Monats raus. Top-Angebot, lohnt sich definitiv.



Hinweis: Nach einem Jahr gelten wieder die normalen Tarife, wenn man nicht kündigt. Das Angebot gilt sowohl für Bestands- als auch für Neukunden.