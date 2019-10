Preisalarm: Grosser Smartphone-Sale bei Digitec

Es geht bereits auf Weihnachten zu – könnte man meinen. Rund einen Monat vor dem Black Friday räumt der Tech-Händler Digitec seine Smartphone-Lager und bietet über 100 verschiedene Modelle zum Sonderpreis an. Dazu teilt Digitec sie in 5 Kategorien ein. Wir haben das beste Angebote jeder Kategorie rausgepickt und analysieren es in unserer untenstehenden Bildergalerie – die restlichen Angebote finden Sie hier.

Smartphone Sale Wiko View XL

Das 5,9 Zoll grosse Handy glänzt durch ordentliche Verarbeitung, einen SD-Slot und eine gute Akkuleistung. Zwar ist es ein Einsteigergerät mit Kompromissen, wie etwa mittelmässiger Kamera, dafür haut Digitec es auch für 139 Franken raus.

Xiaomi Mi Mix 3 Ein beachtliches Display-Gehäuse-Verhältnis von 93,4 Prozen. Möglich macht dies ein Slider-Mechanismus für die Frontkameras. Dazu kommt als Chipset mit dem Snapdragon 845 Qualcomm ein ordentlicher Smartphone-Prozessor zum Einsatz. Für ordentliche Schnappschüsse ist auf der Gehäuserückseite eine Dualkamera mit zwei 12-Megapixel-Sensoren verbaut, die Slider-Frontkamera besitzt ebenfalls zwei Linsen, die eine Auflösung von 24 beziehungsweise 2 Megapixeln bieten. Ein LED-Blitz findet dank der Slider-Funktion ebenfalls Platz. Dazu 6 GB RAM und 128 GB Speicher. Preis: Fr. 379.–

iPhone 7 Trotz seines Alters überzeugt das iPhone 7 noch immer mit Display, Lautsprecher, Verarbeitung und Software. Lesen Sie mehr darüber in unserem Test. Preis: Fr. 349.– Es handelt sich hierbei um Refurbished-Geräte in Originalzustand mit einem Jahr Garantie.

iPhone 8 Plus Das wohl meistunterschätzte iPhone überhaupt – weil es zeitgleich mit dem gefeierten iPhone X erschien. Dennoch bewähren sich Display, Verarbeitung, Kamera und Software. Preis: 593.–