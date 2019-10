Preisalarm: Samsung QE65Q60RF für Fr. 1299.

Was: Samsung-TV QE65Q60RF

Wo: unter microspot.ch

Wann: ab sofort, solange Vorrat reicht

Preis: Fr. 1299.–

Die Ausstattung:

Modell: Samsung QE65Q60RF

Bilddiagonale: 65 Zoll (ca. 163 cm)

Auflösung: Ultra HD (3840 × 2160 Pixel)

Tuner: DVB-T2/C/CI+/S2

Funktionen: Tizen OS, Smart TV, Sprachsteuerung, Q HDR 1500, Q Color/Contrast etc.

Bildoptimierung (PQI): 2500

Anschlüsse: 4 × HDMI 2.0, 2 × USB 2.0, Gbit-LAN/WLAN, 40 Watt (Sound)

Energieeffizienzklasse: A+

Masse, ca.: 145,6 × 91,7 × 32,2 cm (B × H × T in cm, mit Standfuss)

Zubehör: Fernbedienung

Garantie: 2 Jahre

PCtipp meint

Der Preis von nur 1299 Franken für dieses Modell ist top. Denn das, was Samsung mit dem QLED-TV bietet, kann sich sprichwörtlich sehen lassen. Der UHD-Fernseher mit Tizen-Betriebssystem ist anständig ausgestattet und bietet eine Bildqualität, die es mit OLED-Varianten aufnehmen kann.

Ausstattungsseitig sind im Modell zwei USB-2.0- und vier HDMI-2.0-Ports sowie LAN und WLAN verbaut. Um Videos schlierenfrei und schnell genug auszugeben, besitzt der QLED-TV einen «Picture Quality Index», kurz PQI, von 3000 Hz.

Zu den Features: Der erste Buchstabe «Q» in der Namensgebung steht für die Quantum-Dot-Technologie, die auf einer speziellen Metalllegierung des Panels basiert. Damit soll das Farbspektrum um ein Vielfaches erweitert werden. Weiteres Merkmal des Geräts ist die sogenannte One Connect Box. Lediglich ein dünnes, transparentes Kabel wird vom Fernseher zur Connect Box geführt. Diese lässt sich anschliessend mit beliebigen Geräten wie etwa Spielkonsolen, Blu-ray-Playern etc. verbinden, sodass kein eigentliches Fernsehmöbel mehr benötigt wird. Zudem spart das Ganze natürlich auch Kabel ein, womit der komplette Aufbau übersichtlicher wird.

Fazit

Samsungs Gerät ist zu diesem Preis ein ordentlicher Fernseher. Der Preis stimmt, die Bildqualität und Bedienung überzeugen.