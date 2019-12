Sennheiser Momentum True Wireless im Testcenter

Sennheiser möchte auch im TW-Bereich ihrem Namen alle Ehre machen – das zeigt sich auf den ersten Blick, wenn man die Schachtel in den Händen hält. Von den zahlreichen TW-Kopfhörern samt obligater Ladeschale erreichen die Sennheiser einen Platz ganz oben auf dem Treppchen. Die Anthrazit-farbene Stoffbespannung gefällt uns ausgezeichnet, ebenso die Plexiglasklappe im Case drin. Gleiches gilt für die In-Ear-Pods selber: rund, klein, eine silberfarbene, teilweise in Metall gehaltene Oberfläche mit gut sichtbarem Sennheiser-Branding macht optisch was her. Zudem halten sie sehr gut im Ohr. Mehr noch: man kann den Gerätekörper gut drehen, während er schon im Ohr steckt und spürt förmlich ein «Einrasten», wenn er seine Optimale Sitzposition erreicht hat. Sehr angenehm.

Positives kann ich auch zur Bedienung sagen, die einen nicht unwesentlichen Punkt darstellt. Da es sich ja um verschwindend kleine Devices ohne Kabel handelt, muss die Bedienung auf kleinstem Raum untergebracht werden. Natürlich können Volumen, Trackskipping oder Anrufannahme auf dem Telefon erledigt werden – sofern man die Kopfhörer auch mit dem Smartphone gekoppelt hat, aber mit einem Griff zum Ohr ist, das viel schneller erledigt. Einfaches oder mehrfaches Antippen, hoch, runter oder links/rechts streichen verursacht die üblichen Aktionen. Verbunden mit einem Android-Smartphone lässt sich so auch der Google Assistant starten. Auch bieten Sie die Funktion, dass die jeweils verbauten Aussenmikrofone die Geräusche aufnehmen und ans Ohr weitertransportieren. Dadurch lassen sich normale Unterhaltungen führen, ohne dass die Kopfhörer aus dem Ohr entfernt werden müssen. Sennheiser nennt diese Technologie Transparent Hearing.

