Test: DAB+-Radio Sharp DR-450

Knapp 86 Franken kostest das DAB+-Radio DR-450 vom Hersteller Sharp. Dafür bekommen Käufer ein zukunftssicheres Digitalradio, das aus einem kompakten Holzgehäuse (23 × 12 × 15 cm, B × H × T) besteht. In dieses sind wiederum ein Mono-Lautsprechersystem (3 Watt RMS) und Anzeige-Display mit Edelstahl-Vorblende integriert. Das Gerät macht zudem einen schicken Eindruck, weil auch die Verarbeitung stimmt: Das beginnt mit abgerundeten Ecken und geht bis zu einem passgenauen Design von Rahmen, Display und Lautsprecher. Zunächst aber zum Einsatzzweck: Hersteller Sharp definiert das DR-450 als typisches Küchen-/Badezimmerradio. Wohl auch darum, weil man mit einem 3-Watt-Monolautsprecher sicherlich keine Halle beschallen kann.

Angesichts der Voraussetzungen bestand das DR-450 unseren Klangtest problemlos. Die Lautstärke, einstellbar über den rechten unteren Drehknopf auf der Frontseite, reicht aus, um einen 10 bis maximal 20 Quadratmeter grossen Raum zu versorgen. Die reduzierte Klangqualität geht, hat man sich erst einmal mit «mono» arrangiert, ebenso in Ordnung. Im Bassbereich und auch noch mittig hört sich das Radio okay an, Klangspitzen sind dagegen kaum herauszufiltern. Bei unseren Klangtests haben wir kurzerhand einem Pop-Rock-Sender den Equalizer-Typ «Jazz» übergestülpt, womit wir einen für unser Empfinden akzeptablen Sound erzielten.

Lesen Sie auf der nächsten Seite: Inbetriebnahme und Fazit