Test: Repeater AVM Fritz! Repeater 3000

Auf dem Blatt Papier bietet der Netzwerkknoten, der für einen Strassenpreis von 139 Franken den Besitzer wechselt, viel Gutes: Aufgespannt werden insgesamt drei Frequenzeinheiten: im Detail zwei 5-GHz- und ein 2,4 GHz-Band. Die beiden 5-GHz-Bänder funken jeweils mit bis zu 866 Mbit/s (zusammen 1733 Mbit/s), die 2,4-GHz-Variante schaufelt immerhin noch 400 Mbit/s von A nach B. Summa summarum ergibt sich so ein maximal möglicher Datendurchsatz von 2133 Mbit/s, sofern alle drei Bänder gleichzeitig in Anspruch genommen werden können.

Neben dem Gerät und Stromversorgung legt Hersteller AVM noch ein dünnes LAN-Kabel sowie eine farbig bebilderte Kurzanleitung bei. Dem geschwungen gebauten Netzwerkknoten fehlt zwar eine Wandaufhängung, dafür lässt sich das Gerät dank elegantem Design nahezu überall in der Stube aufstellen. Die Buchse für die Stromversorgung befindet sich unten bauchseitig, zudem sind hinten noch zwei Gigabit-Ports zur Verbindung von einem Router respektive weiteren Netzwerkgeräten in das Chassis integriert.

Betreiben lässt sich der Repeater in zwei verschiedenen Betriebsarten, entweder als WLAN-Brücke oder eben als kabelgebundene Variante, in Form einer LAN-Brücke. Während der Modus «WLAN-Brücke» die Verbindung zum Hauptrouter via Funk aufbaut, kommt beim LAN-Modus eben ein LAN-Kabel zum Einsatz, das (Internet-)Router und Repeater miteinander verbindet.

In unserem Test haben wir uns für Variante zwei, die LAN-Brücke, entschieden. Als Hauptrouter, der zugleich auch die Internetverbindung aufbaut, kam die Fritz!Box 7490 (Firmware 7.01) vom gleichnamigen Hersteller zum Einsatz. Der getestete Repeater war werkseitig mit der AVM-Firmware 7.04 ausgestattet. Das Besondere an dieser Kombination: Router und Repeater können zusammen ein Mesh-Netzwerk aufbauen, um auch grosse Wohnungen respektive mehrere Etagen mit schnellem WLAN flächendeckend zu versorgen.

Lesen Sie auf der nächsten Seite: die Installation