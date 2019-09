Test: Logitech MX Keys

Logitechs neuste Tastatur ist als Begleiter zur MX Master 3 gedacht. Die Kabellose Tastatur richtet sich vor allem an Power-Nutzer im Bürobereich und will mit cleveren Software-Features den Alltag erleichtern. Als Tastatur per se ist die MX Keys relativ unauffällig. Dunkelgraue Tasten auf einem etwas weniger dunklen Grau dahinter. Lediglich ein kleines «logi»-Logo ist auf der Vorderseite angebracht. Das Hauptaugenmerk fällt somit auf zwei Dinge: Zunächst sind die Tasten der MX Keys etwas eigen geformt. Statt der üblichen Wölbung mechanischer Tastaturen oder den flachen Keys, wie man sie von Laptops her kennt, geht Logitech hier einen Mittelweg. Die Keycaps sind flach gehalten, allerdings mit einer kleinen, runden Wölbung, welche besser auf die Fingerkuppen des Nutzers passen soll. Die Keycaps dürften Geschmackssache sein. Das sonstige Tippgefühl entspricht dabei etwa einem Laptop, mit etwas mehr Widerstand. Wer sich auf den älteren Macbook-Tasten zu Hause fühlt, wird sich schnell an die MX Keys gewöhnen.

Das Zweite, was bei der MX Keys schnell auffällt, ist die Beschriftung. Diese Tastatur ist für mehrere Systeme konzipiert. Allem voran für Windows und MacOS. Entsprechend sind viele Tasten mehrfach beschriftet. Zeichen in einem Ausgefüllten Kreis werden unter MacOS mit der Option-Taste aktiviert, Zeichen mit leerem Kreis unter Windows von der AltGr-Taste. Markiert sind aber fast nur die Windows-Varianten, da die Option-Kombinationen auf üblichen Mac-Tastaturen sowieso nicht speziell gekennzeichnet sind.

Neben den üblichen Tasten ist die MX Keys noch mit einigen Sondertasten ausgerüstet. Direkt über dem Home-Block finden Sie die drei Wechseltasten für verbundene PCs. Mehr dazu in Kürze. Über dem Numpad ist eine Taste für den Taschenrechner, eine für Screenshots, eine für das Kontextmenü und eine zum Sperren des PCs angebracht. Der Taschenrechner und die PC-Sperre sind unter Windows keine Standardtasten. Print Screen wurde von oberhalb des Home-Blocks verschoben, und die Kontextmenü-Taste befindet sich bei regulären Tastaturen im rechten Meta-Tastenblock, zusammen mit AltGr und Ctrl. Die Kontextmenü-Taste ist zudem doppelt belegt mit der Scroll-Lock-Taste.

Standardmässig verwendet die MX Keys Medientasten über der Nummernleiste. Zur Verfügung stehen Steuerungen für die Bildschirmhelligkeit, Tastaturbeleuchtung, Medienkontrolle und einige OS-Spezifische Steuerungen, beispielsweise für das Command Center. Die F-Tasten werden durch Halten der Fn-Taste aktiviert. Drücken Sie jedoch Fn + Esc, schaltet die Tastatur um und die F-Tasten werden zum Standard, während die Medientasten mit Fn + Taste aktiviert werden.

Übrigens: Wenn Sie sowieso bei Tageslicht arbeiten lohnt es sich, die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur auszuschalten. Dies erhöht die Akkulaufzeit von etwa zehn Tagen auf deutlich bessere fünf Monate. Dabei verpasst man jedoch eines der netteren Features der MX Keys. Die Tastatur verfügt über einen eingebauten Bewegungssensor. Dieser erkennt, wann Sie Ihre Hände über die Tastatur bewegen, und schaltet dann automatisch die Hintergrundbeleuchtung ein. Sobald Sie Ihre Hände wieder von der Tastatur wegbewegen, schaltet sich die Beleuchtung aus. Zudem reguliert die MX Keys die Helligkeit der Beleuchtung automatisch, basierend auf der Umgebungsbeleuchtung. Ebenfalls clever: Sobald der Ladestand der MX Keys unter 10 Prozent fällt, schaltet die Tastatur automatisch die Hintergrundbeleuchtung komplett aus und meldet sich mit einem roten LED. Ohne die Beleuchtung hält die Tastatur aber noch gut zwei Wochen durch. So werden Sie nie von einer leeren Batterie überrascht. Aufgeladen wird die MX-Keys mit dem mitgelieferten USB-Kabel (USB-A auf USB-C).

Angeschlossen wird die MX Keys entweder mit dem mitgelieferten Unifying-Receiver (USB-A), oder per Bluetooth. Die Tastatur kann mit bis zu drei Rechnern gleichzeitig verbunden sein. Per Tastendruck kann einfach zwischen den drei Rechnern durchgewechselt werden. In Kombination mit einer passenden Logitech-Maus, können Sie sogar fliessend zwischen verschiedenen Rechnern hin und her wechseln.

