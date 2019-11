Kabelbruch & Co: So reparieren Sie Kopfhörerstecker

Was mit sporadischen Knacksern beginnt, endet oft im Ausfall eines Soundkanals oder gar beider Kanäle. Die Rede ist vom Kopfhörer und seiner Hauptschwachstelle, dem Klinkenstecker. Durch ständiges Ein- und Ausstecken (zum Beispiel an Handys) wird die Lötverbindung zwischen Kabel und Klinkenstecker stark beansprucht. Entstehen dabei Mikrorisse, kann ein Kabelbruch zum Ausfall führen.

Wegwerfen muss man den Kopfhörer aber deswegen keineswegs! Im Gegenteil: Eine Reparatur rettet den lieb gewonnenen Kopfhörer und schont den Geldbeutel. Das ist ausserdem nicht schwer. Gehen Sie Schritt für Schritt nach unserer bebilderten Anleitung in der Bildstrecke (unten) vor.

Was Sie brauchen:

Lötkolben/-station

Entlötlitze

Zange/Seitenschneider

Multimeter

Lötzinn

Im ersten Schritt drehen Sie vorsichtig die Plastikkapsel vom Metallstecker ab. Schieben Sie diese in Richtung Kopfhörer. Nehmen Sie die Zange. Zwicken Sie damit die Kabel in unmittelbarer Nähe zum Klinkenstecker ab.

Im nächsten Schritt entfernen Sie per Lötkolben die noch am Stecker angelöteten Kabel. Alternativ können Sie auch gleich einen neuen Klinkenstecker nehmen. Zu kaufen gibt es ihn zum Beispiel im Elektronikgeschäft oder auf dem Auktionsportal ricardo.ch (Klinkenstecker im Suchfeld eingeben).

Isolieren Sie nun die Enden der zwei Kabel am Kopfhörer ab. Dabei kommen pro Kabel zwei Adern zum Vorschein. Eine kupferfarbige und eine in der Farbe Rot respektive Grün. Verdrehen Sie die beiden kupferfarbigen Kabel miteinander, sodass ein einziger Leitungsstrang entsteht. Danach verdrehen Sie separat die rote und anschliessend die grüne Leitung. Führen Sie dann die drei Leitungen durch die drei entsprechenden Ösen am Klinkenstecker.

Verlöten Sie die drei Kabel mit dem Stecker. Überprüfen Sie per Multimeter die Lötverbindungen. Schieben Sie die Plastikkapsel wieder über den Klinkenstecker und freuen Sie sich über den erneuten Musikgenuss.