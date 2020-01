Firefox: Warum ist der Scrollbalken bei pctipp.ch jetzt blau?

Die Antwort ist viel einfacher, aber dennoch interessant: Es liegt an Firefox, der mit Version 72 eine neue Funktion erhalten hat, die der Nutzerschaft nur unter bestimmten Bedingungen ins Auge springt.

Das Stichwort lautet «dynamische Scrollbar», die sich dem Element «Hintergrundfarbe» der aktuell geöffneten Webseite anpasst (siehe auch: «Firefox 72: dynamic scrollbars based on page color», engl.). Dies hat man im neuen Firefox implementiert, um das Erscheinungsbild des Browsers besser an Webseiten anzupassen, die auf den so genannten «Dark Mode» umgeschaltet sind. Die hellen Scrollbalken haben in dunklen Farbmodi nicht gut ausgesehen. Man sieht das zum Beispiel auch bei duckduckgo.com: Öffnen Sie im Firefox die DuckDuckGo-Webseite. Darin finden Sie oben rechts das Webseiten-eigene Hamburger-Menü. Wählen Sie darin Themen und schalten Sie mal zwischen Standard und Dunkel hin und her. Im Firefox passt sich die Scrollbalken-Farbe ebenfalls an; der Balken wird schwarz. Wenn Sie dasselbe in Google Chrome machen, bleibt die Scrollbalken-Farbe hingegen, wie sie ist. Im Screenshot sehen Sie es; beachten Sie hierzu den senkrechten Scrollbalken am rechten Rand der Fenster: