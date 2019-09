Komoot: Das sind die wichtigsten Features

Kürzlich fragte mich eine Freundin, ob es in Zürich nahe Albisgüetli eine sichere Route mit dem Velo gebe. Sie wollte nicht ab Saalsporthalle (bei Sihlcity) auf der Strasse fahren. Es gibt da eine Stelle, an der sie sich auf dem Zweirad nie ganz sicher fühlt und kürzlich sah sie genau dort einen Unfall mit einem Velo. Doch Google Maps zeigte ihr anscheinend keine passende Velorouten-Alternative.

Eine sehr gute Alternative zu Google Maps für die Routenplanung – egal ob für eine Velo-, Mountainbike- oder Wander-Tour – ist Komoot . Bei Komoot sieht eine Nutzerin oder ein Nutzer nebst Route auf einen Blick die geschätzte Fahrtdauer, die Distanz in Kilometern und mit welcher Steigung gerechnet werden sollte. Im oben genannten Beispiel finden beide Apps drei Routen, wobei Komoot differenziert zwischen Velo-, Mountainbike- und Rennrad-Route. Um zwischen ihnen zu wechseln, klickt man aufund dann oben auf das entsprechende-Symbol (es gibt übrigens innerhalb von Komoot nochoder, doch das vernachlässigen wir jetzt mal). Auch Google Maps nennt Kilometer und Höhenmeter, doch die Zahlen beider Apps variieren.

Wer gerne wandert oder nach anspruchsvollen Mountainbike-Trails sucht, der wird mit der Komoot-App fündig. Mit der App kann man eine gefundene Tour mit einem Klick speichern (s. Bild). Die so gespeicherte Tour können Sie auch offline nutzen, was für Situationen, in denen Sie kein Internet haben, nützlich ist. Für Informationen bezüglich Preisen siehe Seite 4.

Da die Redaktorin mit Mountainbike-Fahren ambivalente Erfahrungen gemacht hat, schauten wir uns Wanderrouten an und zwar im Kanton Zürich. Um Touren zu planen, muss man mit dem Internet verbunden sein.

