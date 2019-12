Nicht nur Gewichte oder Mengen, auch Blutzucker, Masseinheiten oder Lichtstärke – der Webdienst Unit Conversion bietet Hunderte säuberlich sortierte und geordnete Umrechnungsfunktionen an. Einfach einen Wert eingeben und der Converter rechnet es um. Nicht mal ein OK-Button ist nötig. Zusätzlich bietet Unit Conversion noch (fast) jede Masseinheit an, die in einem bestimmten Feld von Belang ist. Diese werden en détail erklärt, damit Otto Normalschweizer auch genau weiss, wie viel ein Pint ist (nämlich kein Bierglas, sondern 0,56 Deziliter einer Flüssigkeit).

Erste Schritte: unit-conversion.info ansurfen, die gewünschte Kategorie auswählen, dann die Ausgangs- und Zielgrösse auswählen. Zahl oder Buchstabe eintippen. Fertig.

Tipp: Sollten Sie mal an den Geometriehausaufgaben Ihrer Sechtsklässlerkinder scheitern, rechnet Ihnen Unit-Conversion auch die Fläche, den Umfang oder die Länge der Hypotenuse aus.